تدشين البنتون رقم ٣ لكوبري سرابيوم العائم الشرقي بالانشاءات البحرية في بورسعيد



و يقول المهندس حاتم سليم رئيس مجلس الإدارة أنه تم اعتماد الرسومات التصميمية والإشراف على أعمال بناء البنتون بواسطة هيئة التصنيف الفرنسية.



وأشار سليم أن تكاليف تصنيع البنتون رقم ٣ في حدود ٩ مليون جنيه.



سيتم سحب البنتون بواسطة قاطرات هيئة قناة السويس إلى ترسانة بورسعيد البحريه لرفعه على الحوض العائم حمولة ٢٥٠٠٠ طن لتجميعه مع البنتون رقم ٢ الذي تم بناؤه بشركة التمساح لبناء السفن.



وأشار رئيس الانشاءات انه من المتوقع افتتاح كوبري سرابيوم الغربي والشرقي العائمين في شهر أغسطس القادم ضمن منظومة الكباري العائمه التى تقيمها هيئة قناة السويس للربط بين منطقة الدلتا وسيناء للتيسير على المواطنين في الانتقال من وإلى سيناء.



كما ستشارك شركة القناة للانشاءات البحريه في اعمال بناء كوبري الشط العائم.

شهدت، اليوم الثلاثاء، شركة القناة للانشاءات البحريه ببورسعيد تدشين البنتون رقم ٣ لكوبري سرابيوم العائم الشرقي بإجمالي وزن ٦٣٠ طن وطول ٧٠ متر وعرض ١٥ متر وعمق ٢.٧٥ متر بواسطة الرافعتين العائمتين إنقاذ ١ وإنقاذ ٢ حمولة كل واحده ٥٠٠ طن.