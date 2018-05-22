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"طالبة" مسيحية ببني سويف تفاجئ أسرتها بإشهار إسلامها على "فيس بوك"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:27 م
طالبة مسيحية ببني سويف تفاجئ أسرتها بإشهار إسلامها على فيس بوك
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
تغيبت طالبة جامعية، عن العودة لمنزل أسرتها بقرية "الحلابية" التابعة لمركز بني سويف، عقب ادائها الإمتحان بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وفوجئت الأسرة بأبنتها تعلن عن إعتناقها الدين الإسلامي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغًا من "نادي س.ح" 66 عامًا، بالمعاش، مقيم قرية الحلابية، مسيحي الديانة، يفيد بخروج نجلة شقيقه "مريم س.س.ح" 22 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة بني سويف، من المنزل متوجهة لاداء الامتحان ولم تعود.

وأضاف، فى بلاغه، أنه فوجئ بنشرها خبر إعتناقها الدين الإسلامي وصورة شخصية لها مرتدية الحجاب وشهادة إشهار للدين الإسلامي صادرة من الأزهر الشريف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ولا يعلم مكان تواجدها.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حيث تبين أن المذكورة تقيم بعزبة صغيرة تابعة لقرية الحلابية، أغلب سكانها من أبناء الطائفة المسيحية، وتم وضع خدمات لملاحظة الحالة الأمنية والتنسيق مع الأمن الوطني.

وتحرر محضر بالواقعة قُيد برقم 3064 لسنة 2018 إدارى مركز بني سويف وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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