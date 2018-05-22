قاطنو حدائق الأهرام يشتكون انقطاع مياه الشرب

اشتكى عددًا من أهالي منطقة حدائق الأهرام من مشكلة انقطاع مياه الشرب باستمرار.





فيما تداول عددًا من قاطني المنقطة عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لكسر ماسورة المياه العمومية، وسط تجاهل من المسؤولين، على حد تعبيرهم.





كان المهندس هاني الشارب، رئيس قطاع هضبة الأهرام، قد أعلن انقطاع المياه عن منطقة حدائق الأهرام بسبب كسر ماسورة الخط الرئيسي (قطر 1000 مم)، موضحًا أنه تم شفط تراكمات المياه من موقع الكسر وجارٍ إصلاحه.







