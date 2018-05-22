مصرع "طفل" صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بعمارة تحت الإنشاء في بني سويف

لقي "طفل" مصرعه نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله فى تركيب البلاط، بعمارة تحت الإنشاء بمدينة بني سويف.



تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغًا بوصول "أحمد ص.م" 15 سنة، مقيم عزبة ابو بكر، بندر بني سويف، جثة هامدة لمستشفي بني سويف العام، نتيجة صعق كهربائي.



بالإنتقال والفحص، سؤال والد المتوفي أكد أنه أثناء قيام نجله بعمله فى تركيب البلاط، بعمارة تحت الإنشاء حدث له صعق كهربائي وتوفي فى الحال.



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين ان سبب الوفاة نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة قُيد برقم 869 لسنة 2018 إدارى قسم بني سويف، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

