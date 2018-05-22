إصابة 14 شخصا في حريق ورشة أحذية بباب الشعرية

تمكن رجال الحماية املدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الثلاثاء، في ورشة أحذية بباب الشعرية، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بحروق متفرقة.





تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل ورشة لتصنيع الأحذية كائنة بشارع مدين دائرة قسم شرطة باب الشعرية نتيجة إنفجار إسطوانه بوتاجاز صغيرة الحجم.





بالانتقال والفحص تبين أن الورشة مكونة من ثلاث طوابق وأن الحريق أدى إلى إنفجار عدد2 أسطوانه بوتاجاز صغيرة الحجم كانت متواجدة داخل الورشة مما أدى إلى احتراق الدور الأول بالكامل.





أسفر ذلك عن إصابة عدد 14 من العاملين بالورشة بحروق متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .





تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخمادة ومنع إمتدادة إلى العقارات المجاورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .