سمير: سيتم تركيب 170 طلمبة مياه جديدة بمنطقة أبو مينا الأثرية





قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إن مشروع رفع كفاءة منطقة آثار أبو مينا يقوم على توريد عدد 170 طلمبة مياه جديدة مطابقة للمواصفات العالمية.













وأوضح سمير أن هذه التقديرات جاءت حسب الدراسات الأخيرة التى أجريت على المياه الجوفية بالمنطقة.













وبما يتناسب مع درجة ملوحة المياه لتخفيض منسوبها ونقلها إلى المصارف العمومية كخطوة أولى وحل سريع، بالإضافة إلى أعمال الترميم والصيانة التي ستشمل المباني الاثرية بالموقع.













جاءت تصريحات سمير، على هامش زيارة وفد من خبراء عالميين فى مجال المياه و الري والآثار والثقافة والفنون التابعين لمنظمتي اليونسكو والفاو منطقة آثار أبو مينا بالإسكندرية، أمس الاثنين.



