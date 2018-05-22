محمد شريف يتحدث عن أول مشاركة مع الأهلي ومستقبل المنتخب في المونديال





أكد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ظهوره بشكل حيد في مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز جاء استكمالاً بما يقدمه زملائه مع الفريق.





وأضاف شريف في تصريحات إذاعية لبرنامج حلم البطولة مع شوبير علي drn: "لم أخشى تقييم الجميع بعد مشاركتي لكن كنت أريد أن العب الفترة الماضية ولم يكن لي نصيب".





وتابع: " كنت أعرف أن من يأتي الأهلي لا يشارك فورا قبل أن يكتسب شخصية الفريق حتى لا يقال عليه صفقة فاشلة".





وأردف: "نسعى لتحسين موقفنا في بطولة افريقيا الفترة القادمة والحصول علي لقب البطولة".





واختتم: "منتخبنا منتخب محترم وواثق أنه سيمثلنا تمثيل مشرف في كاس العالم".



