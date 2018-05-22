أردوغان يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني للإطمئنان على صحته

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإطمئنان على صحته، متمنيا له السلامة، نقلا عن قناة "تي أر تي".



وتباحث الطرفان خلال الاتصال الهاتفي رفع قضية نقل السفارة الأمريكية والمجزرة الإسرائيلية في غزة إلى الأمم المتحدة.