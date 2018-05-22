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تحصين 260 ألف رأس أبقار وأغنام ضد "الجلد العقدي" في بني سويف

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:21 م
تحصين 260 ألف رأس أبقار وأغنام ضد الجلد العقدي في بني سويف
طارق الوكيل
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احمد فتحى الدسوقي
 


حصنت مديرية الطب البيطري في بني سويف، قرابة 260 ألف رأس من الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدي منذ بدء عملية التحصين وحتى اليوم، عقب اكتشاف 3 بؤر للمرض في المحافظة وغلق أغلب اسواق الماشية.

وصرح الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري في بني سويف، بأن المديرية حصنت قرابة 190 ألف رأس من الأبقار، و70 ألف رأس من الأغنام ضد مرض الجلد العقدي، متابعا: "خلال أيام قليلة سنقوم بفتح جميع أسواق الماشية بالمحافظة عقب الانتهاء الكامل من تحصين الأبقار والأغنام ضد المرض".

وأشار إلى أن المديرية أغلقت منذ أسبوعين، بعض الأسواق بصفة مؤقتة لحين استكمال أعمال التحصين الشامل بدائرة المحافظة ضد الأمراض المستوطنة، وكإجراء احترازي بعد ظهور حالات اشتباه بالإصابة بمرض الجلد العقدي بمحيط هذه الأسواق.
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