بعد الزفاف الملكي.. هذه الأزياء "مُحرمة" على ميجان ماركل ارتدائها (صور)

قبل زواجها من الأمير هاري ودخولها القصر الملكي، كانت الممثلة الأميركية ميجان ماركل إنسانة عادية، تمارس حياتها بشكل طبيعي، وترتدي ما يحلو لها من أزياء، أما بعد زواجها من الأمير، أمس السبت، فلم يعد الأمر كذلك.





فلن يصبح مسموحا لها، بحكم تقاليد القصر الملكي، أن تفعل بعض الأشياء التي كانت تفعلها في السابق، أو أن ترتدي بعض الأزياء التي كانت تفضّلها قبل الزواج.





وهنا مجموعة من أبرز الأزياء التي كانت تعتمدها "ميجان" قبل الزواج، والتي لن تستطيع بعد الآن ارتداءها مرة أخرى:





الشورت

كانت ميجان ماركل مميّزة بارتداء الشورت بجميع أشكاله، كما كانت تنجح عادة في توظيفه مع البدلة أو الجينز أو البلوزة أو غيرها من القطع، لكن المؤكد أننا لن نراها بهذه القطعة مرة أخرى.





الجينز الممزّق

الجينز الممزّق هو القطعة الأحدث على أجساد النجمات، وكانت النجمة العالمية ترتديه عند لقائها بالأمير هاري، قبل زواجهما رسميا، لكنها لن تستطيع ارتداء هذه القطعة مرة أخرى بعد دخولها القصر الملكي.





الخصر المكشوف

كان الظهور بأزياء تكشف عن الخصر من أبرز اتجاهات ميجان ماركل، لكن تجنّب هذا الاتجاه أصبح أمرا لا مفر منه حاليا.





البنطلون الجلدي

البنطلون الجلدي ذو اللون الموحّد كان متواجدا بشكل دائم في خزانة الممثلة الشهيرة، لكنها لن تستطيع ارتداءه مرة أخرى، بسبب القيود التي يفرضها القصر الملكي في هذا الشأن.





الملابس المثيرة