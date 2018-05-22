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شركة طيران روسية تدرس تسيير رحلات إلى مصر

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:14 م
شركة طيران روسية تدرس تسيير رحلات إلى مصر
شركة الطيران بوبيد
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وكالات
 

تدرس شركة الطيران الروسية "بوبيدا" للرحلات منخفضة التكلفة، فتح الرحلات الجوية إلى مصر، حسبما أفاد مصدر مطلع على استراتيجية تطوير شبكة خطوط النقل الجوي لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

 

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، أن شركة "بوبيدا" تدرس مختلف الخيارات لتطوير شبكة الطيران، بما في ذلك عدم استبعاد إمكانية إدراجها رحلات إلى مصر.

 

وتعد شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، أول شركة طيران للنقل منخفض السعر، تأسست عام 2014، وتقوم الشركة الآن بنقل الركاب جواً في عدد من الوجهات الروسية والأجنبية، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وإسرائيل وقبرص.

 

وكانت روسيا قد استأنفت رحلات الطيران مع مصر بعد ما يقرب من عامين ونصف العام، حيث انطلقت أول طائرة من موسكو للقاهرة في أبريل عام 2018 ، وتظل الرحلات متوقفة إلى المدن المصرية الأخرى عدا العاصمة القاهرة، إلى أن يتم التأكد من سلامة المطارات المحلية.

 

وأكد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ في أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

 

وأوضح الوزير الروسي للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع المصريين على اللقاء بعد دراسة التجربة وإجراء مفاوضات.

 

وأضاف: "سوف ندرس خيارات أخرى. واتفقنا على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف".

 

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