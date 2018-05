المسرح والكتابة وصناعة الأفلام ثلاث ورش يقدمها ستوديو "ذات" في رمضان

يقدم ستوديو "ذات" ثلاث ورش متنوعة خلال شهر رمضان يبدئها بورشة خاصة بالمسرح مع دكتورة جيليان كامبانا يوم 3 يونيو تليها ورشة صناعة أفلام قصيرة بدون ميزانية مع المخرجة الفيتنامية مزونج نجوين يوم 4 يونيو وأخيراَ ورشة الكتابة الإبداعية مع نمير عبد المسيح يوم 5 يونيو.

وقالت دكتور جيليان كامبانا دكتورة المسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة مونتانا بأمريكا أنها ستركز في هذه الورشة على Devising Technique الذي يعتبر الأكثر انتشارا لصناعة عمل مسرحي جديد من أول تصوير الإرتجالات لإستخدام الحركة لصناعة الأحداث، حتى مقابلة الأشخاص واستخدام كلامهم كحوار وستكشف هذه الورشة تقنيات مختلفة لصناعة أعمال بإستخدام الDevising Technique .

كما ستقدم مخرجة الأفلام المستقلة الفيتنامية مزونج نجوين للمتدربين طرق تخطيط عمل كامل بدون ميزانية حيث تركز في عملية صنع العمل الفني على إنتاج عمل بأقل تكلفة أو بدون تكلفة كما ستدرب صناع الأفلام المحترفين والمبتدئين على كيفية التفاعل مع المواقف المختلفة في الmaking.

ويؤكد نمير عبد المسيح أن ورشة الكتابة الإبداعية ستكون مفيدة لمن لدية خبرة في الكتابة أو مبتدأ وحتى إذا كان المتدرب عالق وسط مشروع أو يعمل على البدأ في مشروع جديد حيث أن الورشة ستحفز المتدرب للوصول لهدفه من خلال الجمع بين أساليب الكتابة والتقنيات الذاتية، سوف يكشتف المتدرب أدوات بسيطة وقوية للاستفادة من خياله بسهولة أكبر ويحرر كتاباته من المخاوف والقيود والشكوك.

دكتور جيليان كامبانا تكرمت في جون كينيدي سينتر في واشينجتون و كتابها Acting Successful: using performance skills is everyday life ، يستخدم كمرجع في العديد من الجامعات، قامت بإخراج وإنتاج فيلم The Puzzle Club الذي يستخدم في المستشفيات حول العالم لمساعدة نجاة الصدمة وعائلتهم على كيفية التعامل معهم، نفذت أكثر من 20 مسرحية في أمريكا، مصر، الصين، السويد، تايلاند، و البرازيل.

مزونج نجوين مخرجة أفلام مستقلة وصانعة فيديوهات عاشت وعملت في أكثر من بلد في أنحاء العالم. تخرجت من كلية الأدب والصحافة في فيتنام، و من نظرية الأفلام الممولة من مؤسسة فورد كما حصلت على كورس أكاديمية الفيلم الأسيوي في كوريا USC ، مؤسسة ومديرة المهرجان السنوي للسينما في الخريف في فيتنام. بدأت تمتهن الكتاية ثم امتهنت إخراج الأفلام القصيرة والوثائقية، أعمالها في الأغلب تهتم بالمواضيع الإجتماعية والبيئية و لكن أيضا تشمل دراما وكتابة الرحلات.

نمير عبد المسيح هو صانع أفلام مصري/فرنسي، منتج، مدرب، وأخصائي تنمية بشرية. من أفلامه الوثائقية الطويلةThe Virgin ) ،(The Copts and me الذي تم منحه جوائز وعرضه عالمياً في عدة مهرجانات برلين، دوحة ترايبيكا، مهرجان كان

ذات هو ستوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضاً ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص لديه.