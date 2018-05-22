"العمل" تكشف حصيلة التوطين والمخالفات بمحلات الذهب والمجوهرات منذ بداية 2018

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنفيذ فرق التفتيش التابعة لها 23 ألفًا و457 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية لمتابعة التزامها بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات؛ وذلك منذ بداية 2018.

وأشار خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 984 مخالفة على مستوى المملكة؛ منها 786 مخالفة توطين.

وأضاف أبا الخيل أن أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار بلغت 22 ألفًا و371، فيما كانت 1104 منشآت غير ملتزمة بقرار التوطين.

ودعا المتحدث باسم الوزارة، العملاء إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم "19911"، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

ويأتي قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، في إطار تفعيل برنامج "التوطين بالمناطق"، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع بعض الوزارة وإمارات المناطق.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة.