الزمالك يحصل على توقيع مهاجم منتخب الشباب

تمكن مسئولو نادي الزمالك من الحصول على توقيع محمد نبيل محمود مهاجم نادي مصر ومنتخب الشباب مواليد ٩٩ علي بياض

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي مصر والدكتور عطية السيد رئيس قطاع الناشئين من أجل معرفة مطالبهم المالية للحصول علي خدمات نجل مدرب الزمالك

الجدير بالذكر أن محمد نبيل أحرز ٢٢ هدفًا مع ناديه ليتوج بلقب هداف دوري منطقة الجيزة والقطاعات ومن ثم مساهمته في تأهل نادي لدوري الجمهورية الموسم المقبل.