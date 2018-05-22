"وزير الاتصالات "يبحث مع فيزا العالمية تحويل مصر إلى مركز لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية





استقبل ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وفد من شركة فيزا العالمية برئاسة مارشيلو باريكوردي مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضور طارق الحسيني مدير منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي، وطارق محفوظ مدير فيزا مصر.









تناول اللقاء مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية لتعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي وتنفيذ منظومة بطاقة خدمات المواطن.









هذا ويأتي الاجتماع في أعقاب زيارة الفريد كيلي رئيس مجلس إدارة شركة فيزا العالمية إلى مصر، ولقائه برئيس الجمهورية لمناقشة زيادة استثمارات الشركة العالمية في مصر، وتوسيع نشاطها بما يتسق مع حجم الأعمال التي ستقوم بها في السوق المصري وفقا لبنود مذكرة التفاهم.









وخلال اللقاء أكد القاضي على اهتمام الحكومة المصرية بإقامة شراكات مع الشركات العالمية من أجل دفع الجهود الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، وتعزيز آليات بناء اقتصاد رقمي عبر تطوير منظومة الخدمات المالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، كما ناقش مع وفد شركة فيزا خطط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم ورؤية الوزارة الخاصة بأهمية نقل المعرفة والخبرة الى الكوادر المصرية في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية وما يرتبط بها من صناعات.









وفي هذا السياق استعرضت قيادات شركة فيزا العالمية تجاربها في استخدام الحلول الإبداعية والابتكار في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتسهيل وصول الخدمات الحكومية الى المواطنين، وأهمية إرساء دعائم البنية التحتية التكنولوجية من أجل الوصول الي الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى أحدث التوجهات في مجال تكنولوجيا المدفوعات التي تقوم فيزا بتحديثها بشكل مستمر.









ومن جانبه أكد مارشيلو باريكوردي أن فيزا تعتبر الحكومة المصرية شريكا استراتيجيا وتضع السوق المصري على قائمة أولوياتها وخاصة مع توجهات الحكومة المصرية ومساعيها الإيجابية لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن فيزا مستعدة بشكل كامل للمساعدة في دفع جهود تعزيز البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.