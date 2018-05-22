قصور الثقافة تقيم ليالي رمضان الثقافية والفنية بشارع المعز

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المعظم، حيث تقيم ليالي رمضان الثقافية والفنية خلال الفترة من 6 إلى 20 رمضان بشارع المعز، وضمن الأنشطة تقيم الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برنامجا ثقافيا يتضمن يوم 6 رمضان بوكالة بازرعة حفل توقيع ومناقشة لكتاب "السلوك للمقريزي" بمشاركة محقق الكتاب عبد العزيز جمال الدين ويدير اللقاء عماد مطاوع في الثامنة والنصف مساء، بالإضافة لبرنامج "البندقية والقلم.. أبطال حرب العاشر من رمضان"بمشاركة د. أحمد نوار والكاتبان محمد السيد عيد، عبد الفتاح البيه، يلية إقامة الليلة الشعرية الأولى بمشاركة الشعراء نادر ناشد، أبو عاشور الزعيم، أحمد عبد الحليم، أوفى عبد الله الأنور، بهاء الدين رمضان، حسين عادل خلاف، السيد حسن، محمد فرغلي العريان، محمود عمر علي شحاته، يسري العزبويدير الأمسية أشرف أبو جليل.





وفي يوم 7 رمضان يقام حفل توقيع ومناقشة كتاب "معجز أحمد" بمشاركة د. محمد بريري يديره سعيد شحاته، كما يقدم برنامج البندقية والقلم .. أبطال حرب العاشر من رمضان" بمشاركة الشعراء زين العابدين فؤاد، محمد عبد المحسن مطر، محمد اللبودي ويديره السعيد المصري، ثم تقام الليلة الشعرية الثانية بمشاركة الشعراء أبو الحسن الشاذلي، أحمد عمر، أحمد فخري، رفعت المرصفي، عبد الرؤوف مصطفى، عبده الشنهوري، مجيب عيد، نادية حسن، بهجت عبد العزيز، ممدوح شاكر بدر، حسن محمد إبراهيم، ميرفت عبد المجيد نجاة مبارك، رجب الأغر.





وفي يوم 8 رمضان يقام حفل توقيع "مسرحية "الأسياد" بمشاركة د. عمرو دوارة يديره الحسيني عمران، ثم يقام برنامج البندقية والقلم .. أبطال حرب العاشر من رمضان" بمشاركة أحمد رشاد أغا، ثم تقام الليلة الشعرية الثالثة بمشاركة الشعراء إبراهيم منصور، أحمد تمساح، أحمد فضل شبلول، رضا فوزي، عبد الباسط محمد، هناء أمين، عبير زكي.





وفي يوم 9 رمضان يقام حفل توقيع ومناقشة كتاب "أفول العقل" بمشاركة د. حسن حماد، يديره د. بدرالدين مصطفى، كما يقام لقاء "البندقية والقلم.. أبطال حرب العاشر من رمضان" بمشاركة سمير الفيل وممدوح متولي، محمد الأمين خربوش، ثم تقام الليلة الشعرية الرابعة بمشاركة الشعراء ومنهم أحمد إسماعيل، أحمد عيد، حسين فرج، سامي عبد الله، عبد الرحمن حجاب، محمد الأنور، محمد السيد الهباش، ويديرها وليد فؤاد.



