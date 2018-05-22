ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الجنائية الدولية".. هل تصبح طوق نجاة للشعب الفلسطيني؟

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:00 م
الجنائية الدولية.. هل تصبح طوق نجاة للشعب الفلسطيني؟
الجنائية الدولية
طباعة
سامح أحمد
 

شهدت فلسطين، احتجاجات كبيرة تتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس.

ووقعت مواجهات عديدة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الفة والخليل، وعلى طول السياج الأمني مع قطاع غزة، ووقعت إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية.

 

جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، للإسراع في فتح تحقيق جنائي بتلك الجرائم، عن طريق مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة.

 

فلسطين والمحكمة الجنائية

كانت دولة فلسطين، بصفتها عضوا في ميثاق روما الأساسي، وقعت على إحالة الحالة حول الجرائم المستمرة التى ترتكبها إسرائيل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.

 

طلب رسمي لإحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكى، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة فى فلسطين، حول الجرائم المستمرة التى ترتكبها إسرائيل، التى وقعت فى الماضى، والحاضر، وأى من الجرائم التى تقع فى المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 

رد إسرائيل

اتهمت إسرائيل الفلسطينيين، باستغلال المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية، واصفة الطلب الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "خطوة مثيرة للسخرية لا صحة قانونية لها".

 

فلسطين تنتظر الرد

تنتظر فلسطين، طوق النجاة من المحكمة الجنائية الدولية، الذي سيحسم مصيرها ويخلصها من جرائم الاحتلال المستمرة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 2:00:01 PM