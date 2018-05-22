سقوط عصابة "مينا وانجي".. سرقوا شهادات استثمار بـ3.5 ملايين جنيه في الساحل

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطل وخطيبته تخصص في سرقة المساكن، بعد سرقتهما شهادات استثمار بـ3.5 ملايين جنيه في الساحل.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل من أحد قائدي سيارات الأجرة "تاكسي" مفادها بأنه عقب قيامه بتوصيل شخصين لمنطقة شارع الترعة البولاقية دائرة القسم، وأثناء مساعدتهما على تفريغ الحقائب تلاحظ له وجود 2 خزينة حديدية بداخلها وأنه يرتاب في أمرهم.





انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من:

مينا صبحى مفيد نجيب، 30 سنة، عاطل ومقيم الخصوص بالقليوبية، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 12622 لسنة 2010م الخصوص "مخدرات و المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1469 / 1 لسنة 2017م الزيتون "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 17/12/2017م.

انجى شكري منير حنين، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة 14 شارع النرجس دائرة قسم شرطة الساحل، خطبية الأول" دون السوابق.





وبحوزتهما حقيبتين بداخلهما عدد 2 خزينة حديدية، بفحص محتوياتها تبين أن الأولى تحوي شهادات استثمار بإجمالي مبلغ 3.5 ملايين جنيه، كاميرا تصوير , جهاز تاب والثانية تحوي مبلغ مالى 212 ألف جنيه، 8 ساعات يد.





بمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن المدعوة رئيسة عبد الصادق محمد اسماعيل، 65 سنة، ربة منزل ومقيمة العجوزة بالجيزة والمحرر بشأن واقعة السرقة المحضر رقم 13253 لسنة 2018م جنح العجوزة / جيزة، بتاريخ 19/5/2018م بأسلوب التسلق وكسر الشباك.





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب.





واعترفا أنهما وراء ارتكاب حادث سرقة خزينة حديدية بداخلها كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "سلسلة, صليب، آونصه، انسيال, حلق", مبلغ مالى 2000 جنيه و7 هواتف محمولة من داخل مسكن المواطنة اليس بسطا مرقص جرجس، 70 سنة، ربة منزل ومقيمة 13 شارع كنيسة الراهبات دائرة قسم شرطة شبرا، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1898 لسنة 2018م جنح شبرا بتاريخ 18/5/2018م بذات الأسلوب.





تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهمة الثانية.





باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق, وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.