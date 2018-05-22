فاروق جويدة: محمد صلاح لحظة ضوء إلهية حدثت فجأة (فيديو)



وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" مع عمرو عبد الحميد، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي أسباب مقنعة فيما حدث مع محمد صلاح إلا إرادة ربنا.



ووجه رسالة له قائلا: "أنت نقطة ضوء في حياة المصريين جاءت فجأة، وأرجو أن تمتد".



قال الشاعر فاروق جويدة، إن "اللاعب محمد صلاح، لحظة ضوء غير محسوبة وغير مبررة وشيء إلهي حصل فجأة كدة".