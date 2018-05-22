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برلماني يطالب بعدم حبس الغارمات والاستفادة بهن في الخدمة العامة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:59 م
برلماني يطالب بعدم حبس الغارمات والاستفادة بهن في الخدمة العامة
النائب محمد العقاد
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إسلام شعراوي
 
تقدم النائب محمد العقاد، بمقترح بقانون بشأن استبدال حبس الغارمات بالعمل داخل المصالح الحكومية والشركات والمصانع على ان تقضى فترة عقوباتهن داخل هذه الاماكن بدلا من قضائها فى السجن.

وأوضح أن هؤلاء لسن مجرمات ولهذا فمعاقبتهن بالسجن غير مجدية ولابد من الاستفادة منهن وعدم ايداعهن فى السجون مع المجرمات، خاصة وانهن يقعن ضحية للظروف الاقتصادية الصعبة والتى قد تؤدى بهم إلى الاستدانة فى مقابل إيفاء احتياجاتهن الأساسية ومن ثم عدم القدرة على سداد المبلغ نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت وينتج عن هذا الامر دخولهن السجن.

واستطرد أنه يوجد أكثر من 30 ألف عارمة فى السجون لا تستفيد الدولة منهن شيئا ولهذا لا مانع من الاستفادة منهن فى العمل العام وقضاء مدة العقوبة فى العمل داخل احدى المصانع او عن طريق اداء خدمة عامة للدولة لفترة محددة، فالعمل والتدريب والإنتاج اليات حقيقية لمكافحة الاستدانة وحماية الغارمات من السجن.
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