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"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة "فيديو"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:58 م
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة فيديو
أحمد عبد العال
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ندى محمد
 
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الأربعاء سيشهد بدء انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ولكن لن يشعر سكان القاهرة بها كثيرا على عكس السواحل الشمالية الغربية، مشيرا إلى وجود انخفاض اخر في درجات الحرارة يوم الخميس، بمعدل درجتين إلى 3 درجات.

وأوضح في لقاء على فضائية "اون لايف"، اليوم الثلاثاء، أن يوم الجمعة سنشهد تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة فيما يعود الطقس لمعدل لطيف ربيعي يوم السبت المقبل، متابعا أن التقلبات الجوية في فصل الربيع حادة وقوية بما يعرضنا لظواهر جوية مختلفة وارتفاع وانخفاض شديد في درجات الحرارة.
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