ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني: قرار السيسي بفتح معبر رفح طوال رمضان يعكس استقلالية القرار المصري

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:58 م
برلماني: قرار السيسي بفتح معبر رفح طوال رمضان يعكس استقلالية القرار المصري
طباعة
إسلام شعراوي
 
أشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين من قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك لتوصيل المساعدات الإنسانية وعلاج الجرحي من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، واصفًا هذا القرار بالتاريخي وغير المسبوق في نفس الوقت.

وأكد "الحناوي"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد على مجموعة من الحقائق في مقدمتها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمختلف اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية يضعوا القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية، ويؤكد أهمية دور مصر القومي والتاريخي ومواقفها الراسخة تجاه القضية الوطنية الفلسطينية وحرص مصر على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وان القرار المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح مستقلا وأن مصر لا يمكن أن تسمح لأحد أو دولة أو جهة أو جماعة أن تتدخل من قريب أو بعيد في أي قرار تتخذه أو تتدخل أيضا من قريب أو بعيد في شئونها الداخلية. 

وقال النائب محمد هانى الحناوي إن هذا القرار يؤكد أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن يهدأ لها بال حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن افتتاح أمريكا لسفارتها فى القدس لن يلغى الحقوق التاريخية للفلسطينيين في القدس.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 2:00:05 PM