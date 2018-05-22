برلماني: قرار السيسي بفتح معبر رفح طوال رمضان يعكس استقلالية القرار المصري

أشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين من قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك لتوصيل المساعدات الإنسانية وعلاج الجرحي من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، واصفًا هذا القرار بالتاريخي وغير المسبوق في نفس الوقت.





وأكد "الحناوي"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد على مجموعة من الحقائق في مقدمتها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمختلف اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية يضعوا القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية، ويؤكد أهمية دور مصر القومي والتاريخي ومواقفها الراسخة تجاه القضية الوطنية الفلسطينية وحرص مصر على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وان القرار المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح مستقلا وأن مصر لا يمكن أن تسمح لأحد أو دولة أو جهة أو جماعة أن تتدخل من قريب أو بعيد في أي قرار تتخذه أو تتدخل أيضا من قريب أو بعيد في شئونها الداخلية.





وقال النائب محمد هانى الحناوي إن هذا القرار يؤكد أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن يهدأ لها بال حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن افتتاح أمريكا لسفارتها فى القدس لن يلغى الحقوق التاريخية للفلسطينيين في القدس.



