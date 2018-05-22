ورشة فنون تشكيلية لذوي الإحتياجات الخاصة بثقافة الدقهلية

أقامت مكتبة المجاهد حسن طوبار، التابعة لفرع ثقافة الدقهلية ،ورشة فنون تشكيلية لذوي الإحتياجات الخاصة، قدمت الورشة عدداً من أشكال الفنون التشكيلية المختلفة، كالرسم والتلوين والأشغال الفنية اليدوية باستخدام الأدوات الطبيعية والصناعية وانتاج الأعمال التطبيقية وذلك تحت إشراف عدد من الفنانين المتخصصين، كما شارك في الورشة الآثاري والكاتب سامح الزهار مسؤول الوعي الأثري والتنمية الثقافية لمناطق آثار شمال الدقهلية حيث قدم بعض الأعمال الفنية التوعوية للأطفال، وشاركت الأخصائية النفسية ناهد حنة حيث أشرفت على الجانب النفسي بما فيه التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك .





استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام بقاعة الهوايات بالمكتبة مستلهمة أعمالها الفنية من البيئة المحلية مع وضع الرافد الزمني بالتوازي مع الرافد المكاني حيث قدمت الأعمال بعض النماذج الفنية التراثية المتعلقة بشهر رمضان الكريم، وفي الختام قام الأطفال المشاركين بتنفيذ معرضاً لأعمالهم الفنية كما حرصت المكتبة على مشاركة بعض الأطفال من رواد المكتبة الدائمين للتأكيد على أهمية دمج الأطفال ذوي القدرات الفائقة في المجتمع وفي الختام تم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات تقدير.





كما أقيم بقصر ثقافة نعمان عاشور، التابع لنفس الفرع البرنامج الصيفى الخاص بورش الفن التشكيلي بدا بورشه تعليم الرسم للاطفال تحت إشراف إيمان كيلاني.



