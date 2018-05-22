فاروق جويدة: لم أتمكن من كتابة أغنية بالعامية للعندليب



وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" مع عمرو عبد الحميد، الإثنين، أنه كان يمزح دائما مع عبد الرحمن الأبنودي عن شعر العامية، حيث كان الأخير يقول له أنتم تنظرون لنا بتعالي.



وأشار إلى أنه يحب شعر العامية، مثل أحمد رامي، ومأمون الشناوي.

قال الشاعر فاروق جويدة، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، طلب منه أن يكتب أغنية باللهجة العامية، معقبا: "معرفتش".