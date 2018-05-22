وزير الخارجية الصيني يعقد محادثات في واشنطن 23 مايو

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيتوقف بواشنطن في طريق عودته من الأرجنتين لبحث العلاقات الصينية الأمريكية.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الخارجية وانغ يي، سيتوقف في واشنطن، يوم 23 مايو، في طريق عودته من الأرجنتين".

وأشار البيان إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتواجد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في الأرجنتين، حيث شارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عقد في بوينس أيرس، خلال يومي 20-21 مايو الجاري.