ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الخارجية الصيني يعقد محادثات في واشنطن 23 مايو

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:53 م
وزير الخارجية الصيني يعقد محادثات في واشنطن 23 مايو
الخارجية الصينية
طباعة
وكالات
 

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيتوقف بواشنطن في طريق عودته من الأرجنتين لبحث العلاقات الصينية الأمريكية.

 

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الخارجية وانغ يي، سيتوقف في واشنطن، يوم 23 مايو، في طريق عودته من الأرجنتين".

 

وأشار البيان إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

ويتواجد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في الأرجنتين، حيث شارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عقد في بوينس أيرس، خلال يومي 20-21 مايو الجاري.

المزيد عن: محادثات في واشنطن دول مجموعة العشرين الصين الخارجية الصينية 23 مايو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 2:00:05 PM