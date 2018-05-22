"الحايس": أتعهد بالقصاص لشهداء الوطن والقضاء على الإرهاب (فيديو)

أكد النقيب محمد الحايس، ضابط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنه يتطلع لأن يكون على أهبة الإستعداد للعودة لممارسة مهام عمله الوطني بعد تماثلة للشفاء بشكل كامل من أجل حماية الوطن.



وتعهد "الحايس"، خلال تصريحات لفضائية "dmc"، بالقصاص للشهداء والقضاء على الإرهاب، قائلًا: "إن شاء الله أي شهيد هييجي حقه بيا أو بغيري، جميع أفراد الجيش والشرطة لديهم نفس الروح، ويسعوا للقصاص للشهداء".



ونوه، إلى أن الفترة السابقة كانت شاقة بالنسبة له، بسبب العلاج وإجراء نحو 9 عمليات جراحية.



