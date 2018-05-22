ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الحايس": أتعهد بالقصاص لشهداء الوطن والقضاء على الإرهاب (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:53 م
الحايس: أتعهد بالقصاص لشهداء الوطن والقضاء على الإرهاب (فيديو)
النقيب محمد الحايس
طباعة
رقية جمال
 
أكد النقيب محمد الحايس، ضابط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنه يتطلع لأن يكون على أهبة الإستعداد للعودة لممارسة مهام عمله الوطني بعد تماثلة للشفاء بشكل كامل من أجل حماية الوطن.

وتعهد "الحايس"، خلال تصريحات لفضائية "dmc"، بالقصاص للشهداء والقضاء على الإرهاب، قائلًا: "إن شاء الله أي شهيد هييجي حقه بيا أو بغيري، جميع أفراد الجيش والشرطة لديهم نفس الروح، ويسعوا للقصاص للشهداء".

ونوه، إلى أن الفترة السابقة كانت شاقة بالنسبة له، بسبب العلاج وإجراء نحو 9 عمليات جراحية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 2:00:01 PM