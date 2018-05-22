أردوغان يعتزم مراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بعد الانتخابات

صرّح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم بأنّ أنقرة ستعيد النظر فى الروابط الاقتصادية مع إسرائيل بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّرة فى يونيو المقبل.





وأعرب أردوغان، وفقاً لصحيفة "حرييت" التركية، عن أمله فى أن تقرر دول مجلس التعاون الإسلامى الحصار التجارى لإسرائيل، مضيفاً أنّ تركيا ستراجع أيضاً علاقاتها، خصوصاً التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، والشروع فى تلك الإجراءات بعد الانتخابات المقبلة.





كما أشار أردوغان إلى مقترحه بإنشاء قوة سلام دولية فى غزة ، على غرار كوسوفو والبوسنة والهرسك، قائلاً "سيكون من الصعب على إسرائيل استهداف قوات الأمم المتحدة.



