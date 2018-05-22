معلومات عن ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2018





وقالت سامرز إنها ستشجع الناس على التعبير عن رأيهم على اللافتة، وتعهدت يوريا بأن تعمل من أجل القضاء على ظاهرة التشرد، وتحدثت ميلر كييز عن سبل الوقاية من الاعتداءات الجنسية، موضحة أنها لو اختارت جملة تكتبها على تلك اللافتة ستكتب: "جسمك، حقوقك".



وفي معرض إجاباتها على لجنة التحكيم، حظيت سامرز أيضًا على أكبر قدر من التشجيع أثناء الحفل، حين دعت الناس للإنصات إلى بعضهم البعض، مشددة على حاجة الناس في أمريكا للقيام بذلك.



وتم اختيار الفائزات في تلك المسابقة من قبل لجنة مختارة، قال عنها المنظمون إنها ضمت رائدات أعمال، مديرين تنفيذيين بالاضافة لآراء المشاهدين الذين تمكنوا من التصويت عبر الإنترنت، وها هي سامرز تتحضر الآن لتمثيل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون



وبتتويج سامرز في الحفل الذي أقيم ليلة أمس، فإنها قد خلفت كارا ماكولوغ التي فازت باللقب في مسابقة العام الماضي بلاس فيغاس.وفي بداية الحفل، الذي استمر بثه تلفزيونيا على مدار ساعتين، سرعان ما اقتصرت المنافسة على 15 متنافسة وفقا لأدائهن خلال الجولات الأولية التي أقيمت في الأيام التي سبقت البث التلفزيوني.ثم اقتصرت المنافسة من جديد على عدد أقل من المتنافسات خلال التصفيات النهائية من المسابقة، حتى صرن 3 متنافسات هن سامرز، كايلين ميلر-كييز من نورث كارولاينا وكارولينا يوريا من نيفادا، وقد طلب منهن أن يكتبن شيئا على لافتة فارغة سيقمن بحملها خلال توجههن للمشاركة بإحدى المسيرات الافتراضية.