جامعة الإسكندرية: إعلان النتائج في وقت مبكر والتصحيح الإلكتروني العام القادم

شدد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بضرورة سرعة الانتهاء من عملية التصحيح لمقررات الفصل الدراسي الثاني أولًا بأول حتى يتسنى للجامعة الانتهاء من إعلان النتيجة فى وقت مبكر والالتزام بتصحيح الكراسات داخل حجرة الكنترول لتجنب حدوث أي خطأ.



كما أشار على استعداد الكليات للتأهل لأخذ خطوات جادة للاتجاه نحو التوسع في التصحيح الإلكتروني، حيث سيكون ملزمًا من العام الدراسي القادم 2018-2019، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب اليوم الاثنين.



وقد استعرض المجلس الدراسة التفصيلية لتجربة تطبيق الكتاب الجامعي الرقمي بكلية التجارة وأحيلت الدراسة إلى اللجنة المشكلة للنظر في تعميم العمل بالكتاب الرقمي الجامعي وضوابط ذلك على النحو الذي يضمن حقوق المؤلف مع مخاطبة الأقسام العلمية بالنظر فى ضرورة تطوير محتوى المقررات الدراسية بما يتفق مع متطلبات سوق العمل.