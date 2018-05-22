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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:50 م
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار الدواجن
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" بمحافظة الإسماعيلية، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 28 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
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