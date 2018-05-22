رئيس رابطة الليجا يحذر ريال مدريد وبرشلونة





وجَّه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، انتقادات حادة إلى خطط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" لإقامة بطولتين عالميتين جديدتين، قائلاً، إنَّ ذلك سيدمر صناعة كرة القدم حول العالم.

واقترح الفيفا، إقامة كأس العالم للأندية كل 4 سنوات بمشاركة 24 فريقًا، إضافة لدوري عالمي جديد للأمم ينتهي ببطولة من 8 فرق كل عامين تكون بمثابة كأس عالم مصغرة.

وقال تيباس لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية: "واجبي هو حماية صناعة كرة القدم في إسبانيا وهذه البطولات ستدمر الدوري، وصناعة كرة القدم هنا".

والبطولتان الجديدتان تحظيان بدعم كونسورتيوم من المستثمرين، ومن المتوقع أن تدر الاثنتان 25 مليار دولار على الأقل على مدار 12 عامًا. ونال الاقتراح دعم أندية كبيرة في إسبانيا، ومنها ريال مدريد، وبرشلونة.

لكن تيباس قال إن اقامة كأس عالم للأندية موسعة معناه أن الأندية الكبيرة ستحصل على المزيد من الثروة، وبالتالي تقليل مستوى التنافس في بطولات الدوري المحلية.

وأضاف "قلت بالفعل لريال مدريد وبرشلونة: سيكون هناك طعام الآن وجوع غدًا. هذا سيفكك الدوري المحلي. نواجه هذه المشكلة بأوروبا. علينا مواجهتها والعثور على حل لأن كأس العالم للأندية ستجعل الأمور أسوأ".

وبدا أنَّ إنفانتينو يُحاول الضغط من أجل التصديق على مقترحاته في الفترة المزدحمة التي تسبق انطلاق كأس العالم في روسيا.

وقال تيباس "يبدو أننا نعود لأيام الفيفا القديم، حيث تتخذ القرارات في لجان صغيرة للغاية، وبدون شفافية، وفي غياب كل الأطراف التي ستتأثر بذلك".