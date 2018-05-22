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وزير البترول: اتفاقية البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل السويس للتكرير (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:48 م
وزير البترول: اتفاقية البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل السويس للتكرير (فيديو)
وزير البترول
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ندى محمد
 
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية مع البنك الأوروبي تستهدف تطوير معامل شركة السويس لتكرير البترول بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير وحدة التفحيم داخل المعمل بما يزيد من الانتاجية الخاصة به.

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إضافة وحدة استرجاع غازات للمعمل ضمن عملية التطوير، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم في رفع مستوى المنتجات بما يتطابق مع المواصفات العالمية وتمكننا من تصديرها.
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