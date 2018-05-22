وزيرة أمريكية: في حال نشوب حرب مع روسيا ستسقط أحدث طائراتنا في اليوم الأول

صرحت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، هيذر ويلسون، بأن إسقاط أحدث الطائرات الأمريكية من قبل أنظمة "اس-400" الروسية سيتم في اليوم الأول في حالة نشوب حرب بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "Newsweek" عن هيذر ويلسون أن تصدر روسيا والصين جوا يجعل أحدث الطائرات الأمريكية من طراز "Northrop Grumman E-8" المزودة بأنظمة الرادار "JSTARS" ضعيفة "في حال نشوب نزاع عسكري". وأضافت أن هذه الطائرات وحتى في حال تحديثها ستصبح "هدفا بسيطا" أمام التكنولوجيات الروسية والصينية.

وقالت في كلمة ألقتها في لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات الجوية الأمريكية، إن الطائرة المزودة بنظام "JSTARS" "لن تكون فعالة في حالة نشوب حرب"، مشيرة إلى أن مدى تحليق صواريخ جو-أرض الروسية والصينية أطول وسيتم إسقاط الطائرة في اليوم الأول من النزاع". كما أكدت أن وضع قاعدة جديدة لنظام "JSTARS" يتطلب نحو 7 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إن العسكريين الأمريكيين يعرفون قدرة الروس والصينيين بشكل جيد، مذكرة أن أنظمة "اس-400" الصاروخية الروسية تعد أكثر الأنظمة فعالية التي تسمح بإزالة صواريخ وطائرات العدو على بعد 402 كيلومترات وعلى ارتفاع أكثر من 30 كيلومترا.

هذا وكتبت الصحيفة أن الصين حصلت الشهر الماضي على أول أنظمة "اس-400" الروسية، الأمر الذي "ضاعف عدد الأعداء الأمريكيين المحتملين المستخدمين للتكنولوجيات الحديثة". وشددت على أن هذه الأنظمة تسبب توترا في القيادة الأمريكية وتدفعها للسعي للتغلب على هذا التأخر".

وذكرت أيضا أن روسيا قد بدأت عملها على الصيغة الجديدة لهذا النظام ألا وهو "اس-500" التي ستتمكن من إصابة الأهداف على مدار الأرض. ويثير هذا النظام ظهور نزاعات في حلف الناتو، وقد أعلنت اليونان خططها لتحديث أنظمة "اس-300" المتوفرة لديها، في حين توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا حول توريد أنظمة "اس-400".