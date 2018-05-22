المفتي يحذر من توسع دائرة الكفر

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الإرهابي يستحل قتلَ الناس بدعوات باطلة، ومن يبقى منهم على قيد الحياة يصبح أسيرًا، ومِن ثَمَّ يستجلب مصطلح الأسير في غير موطنه، وكذلك يستجلب مصطلح السبايا بأخذ مَن تبقَّى كذلك على قيد الحياة رقيقًا، وبذلك يُعيد الأمة الإسلامية مرة ثانية إلى حالة من العبودية قضى الإسلام عليها في مراحل سابقة من الزمن، وكذلك الاتفاقيات الدولية على خلافها الآن، وهي منطقة خطرة بلا شك.









وحذَّر المفتي خلال لقاءه على قناة الناس، من توسيع دائرة الكفر مؤكدًا أن القاضي وحدَه هو مَن يحدد ذلك قائلًا: "أي إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الدين ولا يخرج منه إلا إذا جحد ذلك، وجحوده إنما يثبت أمام القضاء".





وعن التفاسير الصحيحة لقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ} أوضح أن العلماء اتجهوا إلى اتجاهين في التفسير، الأول: أن هذه الآيات نزلت في غير المسلمين، وسحبها وإسقاطها على المسلمين من سمات منهج الخوارج، كقول سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما بأنهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين، فهذه الآية منها فيسحبونها على المسلمين.









وتابع في بيان الاتجاه الثاني لتفسير الآية قائلًا: "وعلى التسليم بأنها نزلت في المسلمين فليس المقصود بمن لم يحكم بما أنزل الله على وجه الإطلاق، ولكن المقصود من لم يحكم بما أنزل الله جحودًا لما أنزل الله وإنكارًا له فيكون في هذه الحالة كافرًا، والذي يحدد الكافر على وجه التعيين وعلى وجه التحديد هو القضاء".









ونبَّه المفتي على أن الفهم الخاطئ لهذه الآيات قد يتسبب في قلب القضية على رءوس هؤلاء التكفيريين بأن الخطاب في الآيات على العموم ويمكن فهمها على أنها ليست للحكام فقط، فكل مَن يرتكب ذنبًا أو جريمة -وهؤلاء التكفيريون منهم- فقد خالف حكم الله عز وجل؛ وبالتالي ليس حاكمًا بما أنزل الله، وبالتالي الآيات تشملهم على حسب قواعدهم، ولكن فضيلته دعا إلى التمسك بالتفسير الصحيح للآيات كما فسره العلماء المعتبرون.









وأردف ضوابط هذا التفسير الصحيح قائلًا: "وهو كفر دون كفر وفسوق أو ظلم، ولا يجب أن نقول: إن كل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرًا على هذا النحو، بل يجب أن ننظر لكل قضية على حِدَة، فلو كان جاحدًا منكِرًا فيكون مصيره إلى الحكم بالكفر ويكون عن طريق القضاء، وإذا لم يكن منكِرًا أو جاحدًا وإنما عصى فقط ولم يحكم بما أنزل الله كسلًا فيكون عاصيًا، مع ضرورة الربط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في ذلك كله من انتفاء الموانع وتوافر الشروط والأسباب".







