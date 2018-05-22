الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن بداية نهاية عهد عباس ومن سيخلفه

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الأوساط الاستخباراتية في الدولة العبرية ترى في نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المشفى، والمؤشرات على تفاقم صحته "بداية نهاية حكم الرئيس".

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم إلى ورود معلومات متضاربة حول الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني الذي يرقد في المستشفى الاستشاري برام الله منذ أول أمس، للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، وقالت إن المسؤولين الفلسطينيين يخفون حقيقة الوضع الصحي لعباس.

وأكدت الصحيفة ظهور مؤشرات أخرى في الأشهر الأخيرة تتيح الاستنتاج أن صحة عباس البالغ من العمر 82 عاما ليست على ما يرام، موضحة أن الرئيس تعرض في الأسابيع الأخيرة لضغوط قوية، في ظل زياراته الخارجية المتعددة لبحث تطورات القضية الفلسطينية مع الزملاء الأجانب.

وجاء في التقرير أن السنين الكبيرة والمشاكل الصحية قد يكون لها تأثير على بعض قرارات عباس في الفترة الأخيرة، بما في ذلك التصريحات المثيرة للجدل والتي حمّل فيها اليهود قدرا من المسؤولية عن الهولوكوست، وإصرار الرئيس على قطع المساعدات عن قطاع غزة في ظل الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رام الله، تقليص جدول أعمال عباس اليومية في الضفة، مفيدة بظهور تقلبات في سلوك الرئيس.

وذكر التقرير: "يرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في ذلك بداية نهاية حكم عباس، غير أنه من غير الواضح كم من الوقت سوف تستغرق هذه الحالة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد من سيخلف عباس في مناصبه الرئيسية في السلطة الفلسطينية إذا قرر الاستقالة (أو أجبر على ذلك لأسباب صحية)، مؤكدة قلق المسؤولين الإسرائيليين إزاء مستقبل التنسيق الأمني مع رام الله.

وأشار التقرير إلى أن إمكانية تسليم الحكم عن طريق الانتخابات ليست مستبعدة، لكن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن تخلف عباس مجموعة تضم عددا من أبرز قيادات "فتح" والدبلوماسيين ذوي الخبرة الطوية وكبار المسؤولين الأمنيين.

وكشفت الصحيفة أن من بين الشخصيات المفترضة لخلافة عباس أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، موضحة أنه عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل السياسي النشط وقد يلعب دورا مهما بعد رحيل عباس.

كما ذكر التقرير بهذا الخصوص اسم المحافظ السابق لمدينة نابلس ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول.

أما بخصوص رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، فأكد التقرير أنه يعتبر شخصية قوية مقربة من عباس، لكن من غير المرجح أن يكون من بين هذه الشخصيات المفترضة.