5 أطعمة لا تفسد "الرجيم" يمكن تناولها ليلًا.. اكتشفيها!

يشعر متتبعو الـ"رجيم" بالجوع ليلًا، ولكنَّهم يقلقون من إفساد الـ "رجيم" ويخشون زيادة الوزن وتراكم الدهون في أجسامهم. وفي الآتي، الأطعمة والمشروبات التي تنجح الـ"رجيم" ولا تُسبَّب في زيادة الوزن:





1- الزبادي:

أثبتت دراسة أُجريت في ولاية "تينيسي" أنَّ تناول كوب من الزبادي يُساعد في خسارة الوزن الزائد، فهو يبني عضلات الجسم لما يحتويه من نسبة مرتفعة من البروتين، ما يُحفِّز عمليَّة إحراق الدهون عوضًا عن تخزينه وخسارة الوزن خلال النوم. وفي كوب من الزبادي كامل الدسم 140 سعرة حرارية، وفي كوب منه قليل الدسم 125 سعرة حرارية.





2- الكرز:

للكرز دور في إحراق الدهون، ولا سيَّما في منطقة البطن (الكرش)، فهو يحتوي على كمٍّ جيِّد من مضادات الأكسدة التي تُسمَّى الأنثوسيانات، والأخيرة تُساعد في إحراق الدهون وإعطاء طاقة للجسم. وبالتالي، يُساهم الكرز في خسارة الوزن.





في ثمرة الكرز حوالى 5 سعرات حرارية، وفي كوب منه 97 سعرة حرارية.





3- الـ"توست" المصنوع من القمح ذي الحبَّة الكاملة مع ملعقة من زبدة الفول السوداني:

تحتوي هذه الوجبة على دهون مفيدة ومضادات الأكسدة، كما أنَّها غنيَّة بالألياف والفيتامين "ب" وتساعد في الشعور بالشبع وتُقاوم الأرق، إضافة إلى تحفيز عمليَّة إحراق الدهون وبناء العضلات.





في ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني حوالى 94 سعرة حرارية، وفي شريحة من الـ"توست" الأسمر أو ذلك المعد من القمح ذي الحبَّة الكاملة 61 سعرة حرارية.





4- الأرز البنِّي:

هو يزخر بالفيتامينات والحديد والبروتين والألياف.





إشارة إلى أنَّ في كوب من الأرز البني المطبوخ (متوسِّط الحبة) 218 سعرة حرارية، وفي كوب من الأرز البني المطبوخ (طويل الحبَّة) 216 سعرة حرارية.





5- اللوز:

هو يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف الطبيعيَّة، ما يُشعر متناوله بالشبع. وفي هذا الإطار، يُمكن تناول بضع حبَّات من اللوز غير المملَّح قبل النوم، ففي حبة من اللوز 98 سعرة حرارية.





6- عصير الفاكهة الحمراء (عصير التفاح الأحمر أو التوت أو العنب البري أو توت العليق):

تزخر هذه العصائر بالألياف، وهي تُناسب خصوصًا الأفراد الذي يرغبون في تناول الحلويات في الليل، نظرًا إلى أنَّ المؤشِّر الجلاسيمي في صنوف الفواكه المذكورة منخفض، كما هي تحتوي على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع.