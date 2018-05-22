رنا خليل: محمد هنيدي فنان ملتزم وبيساند الشباب

انتهت الفنانة رنا خليل، من تصوير 50% من مشاهدها في مسلسل "أرض النفاق" الذي يخوض به الفنان محمد هنيدي السباق الرمضاني الحالي.

وأشارت رنا خليل، إلى أن دورها الذي بدأ من الحلقة الخامسة من المسلسل يعد نقطة محورية داخل المسلسل وله تأثير كبير في الأحداث، خاصة أنها تلعب دور جارة هنيدي التي تعشقه وتريد الزواج منه دون أن تخبره، إلا أنه يستغلها من خلال استخدامها كفأر للتجارب لحبوب الأخلاق التي سوف يتناولها فيما بعد.



وحول تعاونها للمرة الأولى مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي أعربت رنا، عن سعادتها بالوقوف أمامه مؤكدة أنه يتمتع بطاقة إبداعية تستطيع أن تخرج الحس الكوميدي والفني لدى الفنان ليجسد بملامحه وردود فعل الشخصية بكل ثقة ودون أي مجهود، فتكتشف جزءا آخر في قدراتك التمثيلية في مجال الكوميديا، علاوة على كونه فنانا ملتزما ويساند الفنانين الشباب، منوهة أنه قدم لها النصيحة كثيرا داخل كواليس العمل.



وحول خروج العمل من السباق الرمضاني على القنوات المصرية، وصفت رنا خليل الأمر بأنه "رب ضارة نافعة" منوهة أنه أكسبهم جمهورا جديدا من الدول العربية ليصبح هو الأعلى نسبة مشاهدة على القنوات السعودية وغيرها.



مسلسل "أرض النفاق" مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي ومن بطولة محمد هنيدي، وهنا شيحة، وسامي مغاوري، ودلال عبد العزيز، ومحمد ثروت، ورنا خليل وغيرهم، ومن إخراج سامح عبد العزير وماندو العدل وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.