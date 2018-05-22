تدشين تحالف مصري سعودي اماراتي لتطوير العشوائيات والبنية التحتية في مصر

اعلن تحالف المقاولين العرب بالأمس عن تدشين تحالفه في القاهرة بمشاركة مجموعة من الشركات في دول كلا من مصر والسعودية والامارات.





وقال عمرو عبد الحليم رئيس التحالف أن الهدف من تكوين التحالف المصري الاماراتي السعودي هو المساهمة في حل الازمة السكنية لمحدودي الدخل في الوطن العربي.





واشار الي ان بداية التحالف من قلب القاهرة في اطار دعم الدولة المصرية في المشروعات القومية التي اطلقتها مصر خلال الاربع سنوات الماضية.





واوضح ان التحالف سيعمل علي اكثر من محور يتمثل في مساندة الحكومة في خطتها لتطوير المناطق العشوائية في المحافظات بالاضافة الي حل الازمة السكنية لمحدودي الدخل.





فيما قال ضياء الدين عبد الحليم نائب رئيس التحالف أن التحالف سيعمل خلال الفترة المقبلة علي زيادة حجم الصادارات في قطاع المقاولات والعقارات المصرية .





واشار الي ان عدد الشركات الموجودة في التحالف بلغ خلال يومه الاول ١٥ شركة من ثلاث دول هي مصر والسعودية والامارات .





واوضح ان التحالف سيعمل علي التوسع في المشروعات التنموية في مصر.





واكد ان المدن الجديدة التي أنشأتها الحكومة المصرية شجعت شركات المقاولات علي تكوين تحالف عربي مصري لدعم الحكومة المصرية في خطط التطوير والتنمية .





بينما قال محمد سامي عضو الهيئة العليا للتحالف أن الشباب سيكون له دورا هام في المشروعات التنموية التي سيطلقها التحالف خلال المرحلة المقبلة .





واوضح ان حالة الاستقرار التي نجحت فيها الحكومة المصرية ساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات للعودة مرة اخري في المشروعات التنموية التي أنشأتها الدولة حاليا.