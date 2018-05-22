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تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم في جميع المناطق

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:04 م
تعرَّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم في جميع المناطق
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازلت مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ،الجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيفالموج.

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