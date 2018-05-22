الرئيس اللبناني يطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء: "عطفاً على أحكام الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلةً، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب، أعرب الرئيس عون عن شكره لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة".

وكانت ولاية المجلس النيابي انتهت منتصف الليلة الماضية لتبدأ ولاية المجلس الجديد المنتخب، وفق قانون يعتمد النسبية والصوت التفضيلي.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسته العامة، غداً الأربعاء، لينتخب النواب رئيساً لهم ونائبه، لتنطلق بعدها المشاورات النيابية لتعيين رئيس وزراء جديد يتولى مهمة تأليف الحكومة.