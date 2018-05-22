ماركا ترشح صلاح للكرة الذهبية وتؤكد: "مو" خطر يهدد ريال مدريد





نشرت صحيفة (ماركا) الإسبانية تقريرا اليوم أكدت فيه أن المهاجم المصري محمد صلاح سيكون المنافس الأخطر لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، الساعي للتتويج باللقب الثالث تواليا في البطولة وتوسيع رقمه القياسي إلى الرقم 13.

وذكرت الصحيفة الرياضية أن صلاح هو النجم الأبرز في صفوف ليفربول الإنجليزي وأبرز اللاعبين الذين ذاع صيتهم هذا الموسم في كرة القدم الأوروبية، ولم لا وقد حصد العديد من الجوائز الفردية أبرزها حصوله على لقب أفضل لاعب في البريميير ليج وهداف البطولة، إضافة لحلوله وصيفا في سباق جائزة الحذاء الذهبي، بواقع 32 هدفا، بفارق هدفين فقط خلف مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت أن صلاح مرشح بقوة للدخول في قائمة أفضل ثلاثة لاعبين في العالم هذا العام، بعد تفوقه في سجله التهديفي على أسماء كبار في دوريات القارة العجوز، إضافة لحلوله وصيفا في قائمة هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال برصيد 10 أهداف، ليأتي خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي وصاحب الـ15 هدفا.

وحذرت (ماركا) من أن صلاح سيعد آخر خطر يهدد طريق الريال في طريقه نحو الكأس الغالية ذات الأذنين، بعد إطاحة النادي الأبيض بنجوم من العيار الثقيل في طريقه نحو المباراة النهائية التي ستحتضنها كييف الأوكرانية السبت المقبل، كالبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الذين حاولوا إيقاف مد الفريق الذي يقوده الفرنسي زين الدين زيدان دون أن تنجح مساعيهم.

وأكدت أنه حان الدور الآن على إيقاف صلاح (25 عاما) الذي يقود هجوم "الريدز" ومعه الثنائي المتألق أيضا في المقدمة والمكون من البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

ووصفت الصحيفة هجوم ليفربول بـ"الفتاك" مثل الثلاثي "بي بي سي" في ريال مدريد والمكون من كريستيانو والويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.

وأشارت إلى أن صلاح "يثير الفزع" في صفوف المنافسين، كما فعل أمام مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في ربع نهائي التشامبيونز ليج وكذلك في نصف النهائي أمام روما الإيطالي، بتسجيله هدفين في كل فريق.

وحذرت كذلك من خطورة ثلاثي هجوم ليفربول وتفننهم في الاستفادة من أخطاء المنافسين ومعاقبتهم، بقيادة صلاح، الذي اعتبرته بهذا الشكل الخطر الأخير والأساسي لريال مدريد في سعيه لتحقيق المجد مرة أخرى والفوز باللقب القاري العريق.