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تحرير 1409 مخالفات مرورية في حملة بالقليوبية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:22 م
تحرير 1409 مخالفات مرورية في حملة بالقليوبية
أرشيفية
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محمد نبيل
 
شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1409 مخالفات مرورية.

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1409 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو174مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 12300 جنيه وسحب 45 دراجة نارية وحجز دراجتين.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب ٥٧ رخصة وتحصيل ٥٢٥٠ جنيها غرامة.

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