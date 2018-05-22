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راندا فخر الدين تكشف أهمية إطلاق الصحة حملة جديدة لتنظيم الأسرة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:21 م
راندا فخر الدين تكشف أهمية إطلاق الصحة حملة جديدة لتنظيم الأسرة
راندا فخر الدين
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ندى محمد
 
قالت راندا فخر الدين، رئيس الاتحاد النوعي للحد من الممارسات الضارة والنهوض بالمرأة والطفل، إن البرامج القديمة التي كانت تعمل على الزيادة السكانية وتنظيم الاسرة نظرت للطفل الزائد بكونه يؤثر على المجتمع ولكن الحقيقة انه عبء على الاسرة نفسها بما يؤدي للتقصير في حقه يوكون غير منتج فيما بعد داخل المجتمع.

وأوضحت في حوارها ببرنامج "هذا الصباح" على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن السكان في محافظات الصعيد والحدود هي الأكثر كثافة سكانية ويتم انجاب الاطفال دون حساب، مشيرة إلى أن وجود قوافل توعوية مستمرة تتجه لهذه المحافظات امر جيد للغاية ولكن هناك حاجة لتوفير الخدمة الخاصة بتنظيم الاسرة لهم مع التأكيد أن هذه الخدمات تحقق صالح الفرد والاسرة نفسها قبل المجتمع.

المزيد عن: راندا فخر الدين حملة جديدة لتنظيم الأسرة أهمية إطلاق الصحة
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