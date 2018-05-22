محمد فراج يكشف موعد اعتزاله للتمثيل

حل الفنان محمد فراج، ضيفًا في حلقة جديدة من برنامج "صدة ردة"، على راديو إينرجي تردد 92.1 والذي يتحدث به النجوم بمصطلحات كروية.

وقال فراج إن هناك خطا فاصلا بين الهواية والاحتراف يتمثل في الوعي الفني وثقل الموهبة لدى الفنان، وتابع في حديثه :"أحب دائما أمثل كهاوي وألا يكون الفن لي شغلانة فقط".

وتابع إنه يضطر إلى استخدام الكرت الأصفر في حياته لأي أمر لا يعجبه ويزعجه، مشيرًا على رفضه استخدام الكارت الأحمر إلا في حالات نادرة، وأشار فراج إلى أنه يحب السينما أكثر من أي شيء، مؤكدًا على دور المسرح في حياته وإنه كان المكان الدائم للتعلم، مضيفًا أنه لا يفضل المسلسلات التي تكون أكثر من 30 حلقة.

وقال إن المخرج تامر محسن من أفضل الأشخاص الذي تعامل معهم وحقق معهم العديد من النجاحات المختلفة، وعن أي الأعمال التليفزيونية التي يحبها قال: "بحب تجربتي في مسلسل بدون ذكر أسماء، شخصية رجب الفرخ من أحسن الأدوار اللي عملتها في حياتي.

وكشف فراج عن موعد اعتزاله قائلًا: "سأقدم ماتش اعتزالي حين أكون غير قادر على تقديم الجديد فيمكن أن يكون اليوم، غدًا أو بعد خمسين عاما".