مجازاة 7 مسئولين بـ"تعليم الوادي الجديد" تلاعبوا في مناقصة التغذية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 52 لسنة 59 قضائية حكمها بمجازاة 7 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في مناقصة توريد وجبات التغذية للتلاميذ.





شمل الحكم مجازاة زكريا عبد الفتاح بربري، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب كل من وجمال محمد عبد ربه، مدير شئون التموين، وعدلي صادق صديق، موجه مالي وإداري، وسامي صديق سيف، باحث قانوني، وأشرف محمد أحمد، أخصائي تغذية، وسعيد حسين حميد، موظف، وعلاء على حمودة، مدير الحسابات.





أكدت المحكمة أن جميع المتهمين بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة البت في مناقصة توريد وجبات التغذية للتلاميذ بالمدارس لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.





وتبين أنهم قبلوا العطاءات الفنية المقدمة من كل من جمعية أهالي كفر غطاطي وأهالي شهداء مكة رغم عدم الإشارة بالموافقة بمحضر البت إلى تقدم هاتين الجمعيتين بموافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للدخول في المناقصة قبل تاريخ فتح المظاريف.





كما خالف المتهمون البند 17 من كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة لقيامهم بإرفاق صورة ضوئية من توكيل أيمن جاد بالتعامل مع مديرية تعليم الوادي الجديد رغم قيام شركة أهالي كفر غطاطي بالإشارة في العطاءات المقدمة منها إلى أن علاء جاد هو ممثل الجمعية في هذه المناقصة بالمخالفة للتعليمات.





وجاء بأوراق القضية أن المتهمين خالفوا أيضًا البند 28 من كراسة الشروط والمواصفات في ذات المناقصة بعدم تقديم أصحاب العطاءات ما يفيد إمكانية التخزين والتصنيع الخاص بالوجبات مستوفاة الشروط الصحية.