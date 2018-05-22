رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يقود حملة لإزالة مخالفة بدور كامل بجنوب الأكاديمية





قاد عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة لإزالة مخالفة دور كامل بالقطعة رقم 76 جنوب الأكاديمية، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، وشرطة التعمير.









وأكد النجار أنه ستكون هناك حملات إزالة للمخالفات تباعاً، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على إزالة جميع المخالفات، والإشغالات بالمدينة، حتى لا تنتقل إليها الظواهر العشوائية، مع التأكيد على المحافظة على مظهرها الجمالى.​