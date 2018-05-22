اليوم.. رانيا فريد شوقي تكشف كواليس "عوالم خفية" على "9090"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:10 م
الفجر الفني
تحل مساء اليوم الفنانة رانيا فريد شوقى ضيفة على برنامج "هاتها من الشبكة" الذي تقدمه الإذاعية غدير حسان على إذاعة 9090، وذلك في الساعة الخامسة ونصف مساء اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تتحدث "رانيا"، خلال الحلقة، عن كواليس دورها في مسلسل "عوالم خفية" الذي تقوم ببطولته حاليا مع الفنان عادل إمام، كما تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة.
ومن المقرر أن تتحدث "رانيا"، خلال الحلقة، عن كواليس دورها في مسلسل "عوالم خفية" الذي تقوم ببطولته حاليا مع الفنان عادل إمام، كما تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة.
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