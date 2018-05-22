الخميس.. انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بجامعة المنوفية

أعلن المحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام جامعة المنوفية، أن انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، والتي تتم تحت إشراف مديرية القوى العاملة، سوف تجري يوم الخميس الموافق 24 من مايو الحالي، للمرحلة الأولى بالإدارة العامة لمركز المعلومات بالجامعة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرًا.



وتضم قائمة المرشحين، 14 مرشحًا لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة وهم: فهمى محمد حريشه، حمدى محمد عبد الرحمن، كامل عبد الرحمن الشافعى، نجوى محمد حافظ، صبحى محمد علام، السيد عبد الحليم العشماوى، عصام على الناظر، أحمد سعيد السيد، عبد الفتاح شحات الفرماوي، شوقي عبد الصادق قطب، طارق صابر جاد، أحمد علي سعد، محمد حامد فارس، سيد أحمد عبد الفتاح عرب.