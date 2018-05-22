عودة مياه الشرب إلى مدينة الفيوم بعد عطش 30 ساعة (صور)

حالة من الغضب والتذمر عاشها أهالي مدينة الفيوم منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن انقطعت مياه الشرب لأكثر من 30 ساعة، دون سابق انذار من شركة مياه الشرب التي أكدت في اعتذار لها أن أنقطاع المياه جاء فجاة لحدوث أكثر من انفجار في خطوط الشبكة الرئيسية مرة واحدة أمس.



كما تابع الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم عملية أصلاح خطوط المياه التي وقع بها أنفجار أمس حتى تم الانتهاء من إصلاحها.



وانتقل المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب إلى مكان الانفجار وأشرفا على أصلاحه حتى صباح اليوم، وعادت المياه الى مدينة الفيوم مرة اخرى بعد أنقطاع دام 30 ساعة متواصلة.



كما أضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في اعتذارها لكافة المواطنين المتضررين من إنقطاع المياه الشرب اليوم بسبب الإصلاحات الخاصة بتقفيل الخط الـ 300 مم بالقرب من بندر الفيوم.



وأعلنت الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والتقفيل عقب صلاة الظهر وتم تشغيل المحطة، وفور ضخ المياه داخل الشبكة فوجئ العاملين بكسر آخر على نفس الخط فاضطرت الشركة إلى إيقاف محطة العزب القديمة عن العمل مرة من أجل إصلاح الكسر داخل الخط وأن فرق الصيانة والعمال والفنيين والمهندسين متواجدين على رأس العمل من أجل الإنتهاء من أعمال الإصلاح وتشغيل المحطة مرة أخرى وضخ المياه داخل الخطوط فى أسرع وقت.



وكانت شركة مياه الفيوم قد عبرت في بيان لها، كامل احترامها واعتذراها لكافة المواطنين مرة أخرى عن التأخير فى وصول المياه لأن ذلك التأخير غير مقصود وخارج عن إرادتها وأن كافة العاملين بكل مواقع الشركة المختلفة يعملون من أجل خدمة المواطن وتلبيه احتياجاته من مياه الشرب النقية.