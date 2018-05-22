النشرة المرورية: كثافات بكوبري أكتوبر ونفق الأزهر إثر تعطل أتوبيس وسيارة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية اليوم الثلاثاء، معدلات سير متوسطة بكافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.





وظهر مؤثران فقط على حركة المرور، تمثلا في تعطل أتوبيس هيئة أعلى النيل بكوبرى أكتوبر للقادم من الجيزة حتى القاهرة نتج عنه ظهور كثافات وانتقل رجال المرور للتعامل معه وتسيير حركة السيارات.





كما تسبب عطل سيارة داخل نفق الأزهر فى تباطؤ حركة المرور وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان وتم الانتهاء منها وسحب السيارة خارج النفق.





ولاينصح بتعديل باقى المسارات.





وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات.





وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات اخرى.